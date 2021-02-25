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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Fenerbahçe, Süper Lig’in 27.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sadık ve Samatta bel ağrısı nedeniyle antrenmana katılmadı.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 15.00'te başladı. Isınma, koşu, koordinasyon hareketlerinin ardından antrenmanda çift kale maçlar yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


İrfan Can ve Luiz Gustavo özel program dahilinde çalışırken, Mbwana Samatta ile Sadık Çitpınar, bel ağrıları nedeniyle antrenmanda yer almadı.


Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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