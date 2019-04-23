Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında, 27 Nisan Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da Trabzonspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman saat 11.30'da başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Samuel Johnson da tesisleri ziyaret ederek takımın antrenmanını izledi ve futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.