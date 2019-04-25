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Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 27 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı olarak salonda çalıştı.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde oyuncular pas çalışması yaptı. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışmalarını yapan sarı-lacivertliler, antrenmanın basına açık olan son bölümünde ise dar alanda çift kale maç yaptı. Maç esnasında Fransız futbolcu Mathieu Valbuena elinden ufak bir sakatlık geçirirken daha sonra antrenmana devam etti.


Fenerbahçe'de Victor Moses ve Serdar Aziz sakatlıkları sebebiyle antrenmanda yer almazken, tedavisi devam eden Hasan Ali Kaldırım salonda özel programda çalıştı. Sezon başından bu yana kadroda yer almayan Tolga Ciğerci de çalışmalarını salonda sürdürdü.

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