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Fenerbahçe - Trabzonspor maçını Abdulkadir Bitigen yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 34.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler açıklandı. Buna göre Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.


Spor Toto Süper Lig'de 34. hafta heyecanı yarın, 17 Mayıs Çarşamba ve 18 Mayıs Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.


Ligde 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:


Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın programı ve hakemler şöyle:


Yarın


17.00 DG Sivasspor - Kasımpaşa: Ali Şansalan


20.00 İstanbulspor - Galatasaray: Tugay Kaan Numanoğlu


20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Çağdaş Altay



17 Mayıs Çarşamba


17.00 Medipol Başakşehir - Ümraniyespor: Burak Pakkan


20.00 Ankaragücü - FTA Antalyaspor: Ümit Öztürk


20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Kadir Sağlam



18 Mayıs Perşembe


20.00 Fenerbahçe - Trabzonspor: Abdulkadir Bitigen

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