Fenerbahçe, Trabzonspor maçının taktiğini çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından hücum çalışmalarının yapıldığı antrenman çift kale maçla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan İrfan Can Kahveci kademeli olarak takımla çalışmalara devam etti.