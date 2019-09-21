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Fenerbahçe tribünleri Neslican'ı unutmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay’ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.

Fenerbahçeli taraftarlar, dün vefat eden Neslican Tay'ı tribünlerde astığı pankartla unutmadı.


Süper Lig'de Fenerbahçe ile Ankaragücü arasında oynanan maçta sarı-lacivertli taraftarlar Neslican Tay'ı unutmadı. Uzun zamandır kanserle mücadele eden ve her defasında Fenerbahçe sevgisini dile getiren Neslican'ın vefat etmesinin ardından 'Okul Açık' tribününde pankart asıldı. Pankartta 'Sen verdiğin savaşla kalplerimizde yaşamaya devam edeceksin.. Mekanın Cennet Olsun Neslican 1998- ' sözleri yer aldı.

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