Deplasmanda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, Türk Telekom Stadyumu'na geldi.

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de dün yapılan antrenmanın ardından futbolcular tesislerde kampa girmişti. Sarı-lacivertli kafileyi taşıyan otobüs saat 17.00'de Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek maçın oynanacağı Türk Telekom Stadyumu'na geldi.