Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda yarı finalde

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak tur atladı. Sarı-lacivertliler, 8. dakikada Emre Mor'un golüyle 1-0 öne geçti. 18. dakikada sarı-kırmızılılar Kolovetsios ile eşitlik golünü buldu. 42. dakikada Emre Mor, kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken ilk yarı da bu sonuçla tamamlandı. 59. dakikada Serdar Dursun ile bir gol daha bulan Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Oyuna sonradan giren Arda Güler, 90. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Mücadeleyi 4-1 kazanan Kanarya, bu sonuçla yarı final biletini almayı başardı.