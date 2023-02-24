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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla ile eşleşti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda İspanyol ekibi Sevilla ile eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Gruplarını lider tamamlayan 8 takım kuraya seribaşı olarak katıldı. Grup liderleri ayrıca rövanş maçlarını evinde oynayacak. Kurada Fenerbahçe grup aşamasını lider bitirdiği için seri başı olarak yer aldı. Sarı-lacivertliler bu turda İspanyol temsilcisi Sevilla eşleşti.


UEFA Avrupa Ligi'nde Son 16 Turu maçları, 9 ve 16 Mart tarihlerinde oynanacak. Final ise 31 Mayıs 2023 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde bulunan Puskas Arena'da oynanacak.


UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda eşleşmeler şöyle:


Union Berlin - Union Saint-Gilloise


Sevilla - Fenerbahçe


Juventus - Freiburg


Bayern Leverkusen - Ferencvaros


Sporting - Arsenal


Manchester United - Real Betis


Roma - Real Sociedad


Shakhtar Donetsk - Feyenoord

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