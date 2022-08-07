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Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında yarın akşam sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında yarın akşam sahasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. Sahada yapılan koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın ardından tesislerimizde kampa girdi.

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