Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı Serkan Tokat'ın

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Fenerbahçe-Ümraniyespor mücadelesinde Serkan Tokat görev alacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu heyecanı devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu, yarın oynanacak rövanş maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; yarınki maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13:00 Hatayspor (0) - Medipol Başakşehir (1): Özgür Yankaya

18:00 Kasımpaşa (0) - Aytemiz Alanyaspor (0): Bahattin Şimşek

20:30 Fenerbahçe (0) - Ümraniyespor (1): Serkan Tokat