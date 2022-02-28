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Fenerbahçe, üst üste 12 deplasman maçında da gol yedi

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig’de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son 12 deplasman maçında da kalesinde gol gördü.


Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, hanesine 3 puanı yazdırırken, üst üste 12. deplasman maçında da kalesinde gol gördü. Sarı-lacivertliler, son olarak 6 ay önce Süper Lig'de deplasmanda Altay müsabakasında kalesinde gol görmemiş ve sahadan 2-0'lık skorla ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından deplasmanda oynanan 12 maçın hepsinde kalesinde 18 defa gole engel olamadı.

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