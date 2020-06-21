Fenerbahçe üst üste 2. kez kaybetti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'a kaybetmesinin ardından Süper Lig'de Kasımpaşa'ya da kaybederek üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan Fenerbahçe rakibine 2-0 mağlup oldu. Geçtiğimiz salı günü Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında evinde Trabzonspor'a 3-1 kaybederek kupaya veda eden sarı-lacivertliler, ligde de alınan Kasımpaşa yenilgisinin ardından üst üste 2. maçını kaybetti.