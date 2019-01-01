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Fenerbahçe ve Galatasaray'da tatil yarın bitecek

Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına yarın İstanbul’da toplanarak başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin ikinci yarısının hazırlıklarına yarın İstanbul'da toplanarak başlayacak.


Spor Toto Süper Lig'e verilen devre arası tatili sonrası Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın sahaya çıkacak ve ikinci yarı hazırlıklarına start verecek. Can Bartu Tesisleri'nde bir araya gelecek olan Fenerbahçe, buradaki hazırlıklarının ardından 3 Ocak Perşembe günü Antalya kampı için Belek'e gidecek.


Sarı-kırmızılar da yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'inde buluşacak. İkinci yarı çalışmalarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek olan Galatasaray, 5 Ocak Cumartesi günü ise Antalya'ya giderek burada kampa girecek.

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