Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan 3 Temmuz paylaşımı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor, 3 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımlarda bulundu. Sarı-lacivertliler, "3 Temmuz bir KUMPASTIR, milyonlarca taraftarımızla yele bir edilen! Sonsuza kadar Yaşa Fenerbahçe" paylaşımını yaparken, bordo mavililer ise "O zaman bir kez daha yüksek sesle haykırmanın zamanıdır! 2010-2011 sezonunun 'tertemiz' şampiyonu Trabzonspor!" ifadelerini kullandı.