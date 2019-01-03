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Fenerbahçe Volkan Demirel'in affedildiğini açıkladı

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy’dan özür dileyen kaleci Volkan Demirel’in affedilerek, Antalya kampına katılacağını açıkladı.

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür dileyen kaleci Volkan Demirel'in affedilerek, Antalya kampına katılacağını açıkladı.


Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç'a saygısızlık yaptığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel, bugün yaptığı basın açıklamasıyla Başkan Ali Koç ve Asbaşkan Semih Özsoy'dan özür diledi. Deneyimli eldivenin açıklamalarının ardından sarı-lacivertli camiadan açıklama geldi. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başarılı file bekçisinin affedildiği ve Antalya kampına katılmasına karar verildiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bir süre önce kadro dışı kalan futbolcumuz Volkan Demirel, bugün Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesislerimizde bir toplantı gerçekleştirerek, geçmişte yaşananlarla ilgili duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir.


Yönetim Kurulumuz, bu toplantının ardından Volkan Demirel'in durumunu tekrar değerlendirerek, kadro dışı kararının kaldırılmasına ve Volkan'ın takımımızın sezonun ikinci yarısı hazırlıkları kapsamında gerçekleştireceği Antalya kampı kadrosuna dahil edilmesine karar vermiştir.


Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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