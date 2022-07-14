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Fenerbahçe Willian Arao transferini duyurdu

Fenerbahçe, Brezilyalı orta saha oyuncusu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.


Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıklarını transferleriyle devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya ‘Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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