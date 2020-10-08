Fenerbahçe yağmur altında çalıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarına yağmur altında yaptığı çalışmalarla sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar günü Göztepe ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Erol Bulut yönetimindeki idman saat 11.00'de başladı. İlk 30 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başlandı. Toplu kondisyon çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen idmanda Gökhan Gönül ve Sosa takımdan ayrı özel program dahilinde çalışmalarını sürdürürken, sakatlığı bulunan Arjantinli futbolcu Diego Perotti'nin de tedavisine devam edildi.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.