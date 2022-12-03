Fenerbahçe Yelken'den tarihi başarı

Ayak yarışları 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık'ta düzenlendi. Fenerbahçe Yelken aynı zamanda milli takım seçmesine de ev sahipliği yapan yarışlarda Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde altın madalya kazandı.

Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen Ayak yarışlarında Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde şampiyonluk ipini göğüsledi. Ilca 4 genel, Ilca 6 genel ve Ilca 7 genel klasmanda bütün altın madalyalar ilk defa tek bir kulüp tarafından kazanıldı.

Ayak yarışlarında alınan dereceler şu şekilde:

Ilca 4 Genel Klasman:

Fahri Can Tatlıcan (1.)

Kerem Sungun (5.)

Ilca 4 Kızlar Klasmanı:

Asya Şakaklı (1.)

Defne Koç (3.)

Ilca 6 Genel Klasman:

Nazlı Çağla Dönertaş (1.)

Ilca 6 Kadınlar Klasmanı:

Nazlı Çağla Dönertaş (1.)

Ilca 7 Genel Klasman:

Yiğit Yalçın Çıtak (1.)

Berkay Abay (2.)

Ilca 7 Gençler Klasmanı:

Sinan Mumcu (3.)