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Fenerbahçe Yelken'den tarihi başarı

TYF Yelken Ligi 1.

Ayak yarışları 26 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Ayvalık'ta düzenlendi. Fenerbahçe Yelken aynı zamanda milli takım seçmesine de ev sahipliği yapan yarışlarda Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde altın madalya kazandı.


Balıkesir Ayvalık'ta düzenlenen Ayak yarışlarında Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları, Ilca 4, Ilca 6 ve Ilca 7 sınıflarının hepsinde şampiyonluk ipini göğüsledi. Ilca 4 genel, Ilca 6 genel ve Ilca 7 genel klasmanda bütün altın madalyalar ilk defa tek bir kulüp tarafından kazanıldı.


Ayak yarışlarında alınan dereceler şu şekilde:



Ilca 4 Genel Klasman:


Fahri Can Tatlıcan (1.)


Kerem Sungun (5.)



Ilca 4 Kızlar Klasmanı:


Asya Şakaklı (1.)


Defne Koç (3.)



Ilca 6 Genel Klasman:


Nazlı Çağla Dönertaş (1.)



Ilca 6 Kadınlar Klasmanı:


Nazlı Çağla Dönertaş (1.)



Ilca 7 Genel Klasman:


Yiğit Yalçın Çıtak (1.)


Berkay Abay (2.)



Ilca 7 Gençler Klasmanı:


Sinan Mumcu (3.)

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