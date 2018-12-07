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Fenerbahçe yeni antrenörünü açıkladı

Fenerbahçe, A Milli Takım’da da kaleci antrenörlüğü yapmış olan Alper Boğuşlu’yu transfer ettiğini açıkladı.

Fenerbahçe, A Milli Takım'da da kaleci antrenörlüğü yapmış olan Alper Boğuşlu'yu transfer ettiğini açıkladı.


Fenerbahçe, kaleci antrenörlüğü görevine daha önce A Milli Takım ve Trabzonspor'da da çalışmış olan Alper Boğuşlu'yu getirdi.


Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:


"Kulübümüz, Futbol A Takımımızın kaleci antrenörlüğü görevi için daha önce A Milli Futbol Takımımızda da görev yapmış olan Alper Boğuşlu ile sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz."

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