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Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 19.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında pazartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Antrenman ilk bölümde salonda gerçekleştirilen egzersiz çalışmalarıyla başlarken; antrenmanın ikinci bölümünde sahaya geçen futbolcular, hazırlıklarını ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdü. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe yarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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