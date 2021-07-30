İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde yapılan antrenman saat 09.30'da ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 31 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Almanya'nın Greuther Fürth takımıyla bir hazırlık maçı yapacak.

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