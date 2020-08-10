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Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını devam ettirdi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Fenerbahçe, bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başladı. İki grup halinde yapılan pas organizasyonları çalışan sarı-lacivertli futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel idmanlarla noktaladı.


Sarı-lacivertli takım, yarın Can Bartu Tesisleri'nde laktat testinden geçecek.

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