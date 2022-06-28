İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Hücum organizasyonları ve gol vuruşu çalışmaları ile devam eden günün ikinci antrenmanı, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.


Sarı-lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla sürdürecek ve saat 18.00'de üçüncü hazırlık maçında Katar Ligi ekiplerinden Al-Shamal ile Can Bartu Tesisleri'nde karşılaşacak.

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