İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürüdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular salonda sakatlık önleyici egzersiz çalışmaları yaptı. Dün oynanan Cagliari maçında ilk 11 başlayan futbolcular rejenerasyon çalışmasıyla antrenmanı tamamlarken, diğer oyuncular koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle idmana başladı. Pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç yapan futbolcular, bireysel çalışmalarla antrenmanı sona erdirdi.


Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.