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Fenerbahçe yönetimi ibra edildi

Fenerbahçe 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

Fenerbahçe 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurulu'nda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.


Fenerbahçe 2022 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılırken, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetiminin 2022 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ibra oylamasına sunuldu. Başkan Koç ve yönetimi, 2022 yılında yaptığı faaliyetlerinden dolayı oy çokluğuyla ibra edildi.

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