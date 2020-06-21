Fenerbahçe yönetiminden Aydınus'a tepki

Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin Baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, maçın hakemi Fırat Aydınus'a tepki gösterdi.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 90. dakikasında Fenerbahçeli yöneticiler Selahattin baki, Burak Kızılhan ve Sertaç Komşuoğlu, müsabakanın hakemi Fırat Aydınus'a Mevlüt Erdinç'in attığı golün iptal olmasından dolayı tepki gösterdi. Yöneticiler Aydınus'a “VAR'ı kontrol et” şeklinde tepki gösterirken, tribünde yer alan sarı-lacivertlilerin kaptanı Emre Belözoğlu'da Fırat Aydınus'a tepki verdi.