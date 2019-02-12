Fenerbahçe, Zenit'i tek golle geçti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Zenit'i 1-0 mağlup ederek tur için avantajlı duruma geçti.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Rus temsilcisi Zenit'i 1-0 mağlup ederek bir üst tur için avantajlı duruma geçti. Müsabakaya etkili başlayan sarı-lacivertliler ilk yarıda rakibini baskı altına alırken 21. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Islam Slimani ile 1-0 öne geçti. 43. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem penaltı noktasını gösterirken, 44. dakikada kullanılan penaltıyı Harun Tekin kurtarmasını bildi.

Müsabakanın ikinci yarısında etkili oyunu sürdüren Fenerbahçe'de net birkaç pozisyondan yararlanamazken, savunmada Sadık Çiftpınar'ın hamleleri dikkat çekti. Sarı-lacivertliler üstün götürdüğü maçı 1-0 kazanarak Rusya'da oynanacak ikinci maç için avantaj sağladı.