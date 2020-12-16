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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda Karacabey Belediyespor’u 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.


Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Fenerbahçe sahasında Karacabey Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek adını son 16'ya yazdırdı. Maçın 11. dakikasında Onur Özcan'ın kendi kalesine attığı golle sarı-lacivertli ekip 1-0 öne geçerken müsabaka bu skorla sonuçlandı. Maçın 28. dakikasında ise ceza sahası dışında topa elle müdahale eden Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Ömer Faruk Beyaz oyundan alındı ve yerine Oytun Özdoğan kaleye geçti. Altay, gördüğü bu kartla Süper Lig'de Gaziantep FK ile oynanacak olan mücadelede forma giyemeyecek.

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