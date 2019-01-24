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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor’a 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında evinde karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı da sahasında 1-0 kazanan Ümraniyespor turu geçen taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Recep Aydın'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Atabey'in röveşata denemesi sonucunda kaleci Volkan meşin yuvarlağı çıkardı.


52. dakikada sol tarafta topla buluşan Yasir Subaşı'nın ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Volkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.


68. dakikada Skrtel'in Atabey'e yaptığı hareket sonrasında hakem Serkan Tokat, ilk önce sarı kart gösterdi. Daha VAR'a giden Serkan Tokat, Skrtel'e direkt kırmızı kart çıkardı.


84. dakikada Dirar'ın sağ kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.


89. dakikada Serkan'ın ara pasında sol kanatta topu alan Leandrinho'nun ceza sahası içine girip yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Ülker


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan


Fenerbahçe: Volkan, Şener (Soldado dk. 80 ?), Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Valbuena, Ayew (Sadık dk. 69), Frey (Dirar dk. 28), Slimani


Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Mehmet Ekici, Jailson, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir Subaşı, Recep Aydın (Bahadır dk. 80 ?), Emircan Altıntaş, Serkan Göksu, Timur Temeltaş, Vasilogiannis (Muhammed dk. 61), Atabey Çiçek (Leandrinho dk. 66)


Yedekler: Metin, Birol, Diabang, Madinda


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Gol: Leandrinho (dk. 89) (Ümraniyespor)


Kırmızı kart: Skrtel (dk. 68) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Atabey, Yasir, Timur (Ümraniyespor)

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