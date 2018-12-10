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Fenerbahçe'de 10 numara yok!

Fenerbahçe bu sezon 10 numara giyen futbolcunun bulunmaması ve bu mevki için transfer edilen Yassine Benzia’nın beklenen verimi verememesi sonucu 10 numarasız kaldı.

Fenerbahçe bu sezon 10 numara giyen futbolcunun bulunmaması ve bu mevki için transfer edilen Yassine Benzia'nın beklenen verimi verememesi sonucu 10 numarasız kaldı.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'na yeni bir oluşumla giren Fenerbahçe 10 numarasız kaldı. Sarı-lacivertli ekipte 10 numaralı formayı giyen Giuliano'nun Al Nassr'a transfer olmasının ardından bu formayı kimse giymezken, 10 numara mevkisi için transfer edilen Yassine Benzia'nın da istenen performansı göstermemesi takımın gol yollarındaki sıkıntısı da ortaya çıkardı. Sezon başında Fransız ekibi Lille'den kiralanan Cezayirli futbolcu geride kalan 15 haftada 9 maçta forma giydi ve bu maçlarda sadece 1 asist yaptı. Gerek oyun içi gerekse oyun dışı davranışlarından dolayı taraftarın tepkisini çeken ve Galatasaray derbisinde 45. dakikada oyundan alınmasından dolayı sosyal medyada 'Her zaman ben... Berbat bir karar. Futbolla alakalı hiçbir şey bilmiyorlar' mesajını paylaşan Benzia bir süre kadro dışı bırakılmıştı. Daha sonraki haftalarda oyunda pek varlık gösteremeyen 24 yaşındaki futbolcu, Giuliano'nun yerini dolduramadı.



Giuliano, Benzia'dan önde


Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı 10 numara Giuliano ilk 15 haftada 8 gol atmış ve 1 asist yaparak takımının galibiyetlerinde önemli bir rol oynamıştı. Giuliano'nun bu sezon ayrılmasının ardından yerine Yassine Benzia gelmiş ancak 24 yaşındaki futbolcu 15 haftada takımına sadece 1 asistlik katkı sağladı.

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