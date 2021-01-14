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Fenerbahçe'de 11'de 6 değişiklik

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’ndaki Kasımpaşa maçında lige göre 11’de 6 değişiklik yaparken, 9 eksikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'ndaki Kasımpaşa maçında lige göre 11'de 6 değişiklik yaparken, 9 eksikle sahaya çıktı.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde ligde oynadıkları BB Erzurumspor maçına göre 11'de 6 değişiklik yaptı. Altay Bayındır, Ozan Tufan, Tisserand, Mame Thiam yedek kulübesinde yer alırken, Pelkas ve Sadık Çiftpınar ise kadroda bulunmuyor. Bu futbolcuların yerine kalede Harun Tekin, stoperde Lemos ve Serdar Aziz, orta alanın solunda Ferdi Kadıoğlu, forvette ise Cisse ile Samatta ilk 11'de sahaya çıktı.



9 eksik


Fenerbahçe, kupa maçında Kasımpaşa karşısına 9 eksikle çıktı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Filip Novak, Tolga Ciğerci, Jose Sosa, Gökhan Gönül ve Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra Dimitris Pelkas, Ömer Faruk Beyaz ve Kemal Ademi kadroda yer almadı.

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