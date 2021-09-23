İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe'de 4 değişiklik

Fenerbahçe, Başakşehir mücadelesine göre Giresunspor karşısında 4 değişiklikle çıkarken, 6 futbolcu kadroda yer almadı.


Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, geçtiğimiz hafta oynanan Başakşehir maçının kadrosuna göre 4 değişiklik yaptı. Portekizli teknik adam, Meyer'in yerine Mert Hakan'a, Muhammed'in yerine Mesut'a, Berisha'nın yerine Valencia'ya, Pelkas'ın yerine de Rossi'ye görev verdi. Fenerbahçe, GZT Giresunspor maçına şu 11'le çıktı: “Altay- Serdar Aziz, Minjae Kim, Szalai, Osayi Samuel, Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Rossi, Mesut Özil, Valencia”



6 futbolcu eksik


Fenerbahçe, Giresunspor maçına 6 oyuncusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertli ekipte; İrfan Can, Nazım, Tisserand ve Sosa sakatlıları sebebiyle forma giyemedi. Bu isimlerin yanı sıra sakatlıkları sona eren ve çalışmalara başlayan Zajc ve Serdar Dursun kadroya dahil edilmedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.