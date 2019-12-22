Fenerbah?e'de 9 futbolcu ilk kez derbide

S?per Lig'de oynanan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisinde sar?-lacivertli 9 futbolcu ilk kez Be?ikta? derbisi heyecan? ya?ad?. Sar?-lacivertli tak?mda Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz T?r??, Altay Bay?nd?r, Max Kruse, Tolga Ci?erci ilk 11'de sahaya ??karken, Adil Rami, Mevl?t Erdin?, Zanka da m?cadeleye yedek kul?besinde ba?lad? ve teknik heyetten ?ans bekledi.

Fenerbah?e'de ilk kez 11 heyecan? ya?ayan Muriqi ve Kruse, Be?ikta? a?lar?na 1'er gol b?rakt?.