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Fenerbah?e'de 9 futbolcu ilk kez derbide

Fenerbah?eli futbolcular Luiz Gustavo, Vedat Muriqi, Deniz T?r??, Altay Bay?nd?r, Maz Kruse ve Tolga Ci?erci, ilk kez Be?ikta? derbisinde sahada yer al?rken, Adil Rami, Mevl?t Erdin? ve Zanka ise yedek kul?besinde m?sabakay? takip etti.


S?per Lig'de oynanan Fenerbah?e-Be?ikta? derbisinde sar?-lacivertli 9 futbolcu ilk kez Be?ikta? derbisi heyecan? ya?ad?. Sar?-lacivertli tak?mda Luiz Gustavo, Vedat Muric, Deniz T?r??, Altay Bay?nd?r, Max Kruse, Tolga Ci?erci ilk 11'de sahaya ??karken, Adil Rami, Mevl?t Erdin?, Zanka da m?cadeleye yedek kul?besinde ba?lad? ve teknik heyetten ?ans bekledi.


Fenerbah?e'de ilk kez 11 heyecan? ya?ayan Muriqi ve Kruse, Be?ikta? a?lar?na 1'er gol b?rakt?.

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