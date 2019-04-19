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Fenerbahçe'de A. Alanyaspor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolculardan iki grup 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaparken; diğer grup ise ayak tenisi maçı yaptı. Antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın tesislerde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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