Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in ikinci devresi ilk maçında karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam etti.

Fenerbahçe, pazartesi akşamı sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasının ardından çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Luiz Gustavo, Mergim Berisha ve Altay Bayındır günü bireysel çalışmalarla tamamladı.