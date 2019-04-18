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Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig’de oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı ve pas çalışmasıyla devam etti. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.


Fenerbahçe, Alanyapor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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