İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fenerbahçe'de Altay, Valencia, Gustavo ve Tesserand'ın tedavilerine devam edildi

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla süren idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.


Altay Bayındır, Enner Valencia, Luiz Gustavo ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine devam edildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.