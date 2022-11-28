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Fenerbahçe'de Altay ve Szalai takıma katıldı

Fenerbahçe, Katar’da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki idman, salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla devam eden antrenmanda pas çalışmaları yapıldı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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