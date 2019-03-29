İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fenerbahçe'de Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig’de 7 Nisan günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'de 7 Nisan günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun 27. haftasında 7 Nisan Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve şut çalışmasıyla noktalandı.


Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.