İhlas Haber Ajansı

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Fenerbahçe'de, Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 17.

haftasında 3 Ocak Salı günü Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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