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Fenerbahçe'de, Austria Wien maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında 25 Ağustos Perşembe akşamı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Austria Wien ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.


Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Adana Demirspor karşısında ilk 11'de yer alan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamlarken, diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve pas çalışmalarının ardından yaptıkları taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.


Serdar Aziz, Joshua King ve Bruma, günü bireysel çalışmalarla tamamladı.


Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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