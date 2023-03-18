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Fenerbahçe'de Batshuayi'nin sağlık durumu açıklaması

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile oynadıkları maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi’nin yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Sevilla ile oynadıkları maçta sakatlanan Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'nin yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığını açıkladı.


Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Michy Batshuayi'nin Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler neticesinde sol adduktor kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır” denildi.

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