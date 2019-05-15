Fenerbahçe'de BB Erzurumspor mesaisi başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde pazartesi günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmalarla idmanı noktaladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına açık şekilde sürdürecek.