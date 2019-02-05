Fenerbahçe'de Benzia sürprizi

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdiği 28 kişilik kadroda Yassine Benzia'ya yer vermedi.

Fenerbahçe, sezonun ikinci yarısında ligde mücadele edecek nihai kadrosunu TFF'ye bildirdi. Teknik Direktör Ersun Yanal, kadroda Cezayirli oyuncu Benzia'ya yer vermedi. Buna göre Benzia, sezonun geri kalan kısmında lig maçlarında forma giyemeyecek.

Kanarya, 24 yaşındaki futbolcuyu sezon başında 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Lille'den kiralamıştı. Ofansif orta saha oyuncusu şu ana kadar 8'i ilk 11 olmak üzere 13 maçta Fenerbahçe forması giyerken, 1 asiste imza attı.

Fenerbahçe'de devre arasında kadroya dahil edilen Sadık Çiftpınar, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan ise TFF'ye bildirilen kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın TFF'ye sunduğu 28 kişilik kadroda şu isimler yer aldı:

"Volkan Demirel, Harun Tekin, Andre Ayew, Islam Slimani, Michael Frey, Jailson, Mehmet Topal, İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Ekici, Oğuz Kağan Güçtekin, Victor Moses, Miha Zajc, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Alper Potuk, Mahsun Çapkan, Burak Albayrak, Tolgay Arslan, Deniz Yılmaz, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Roberto Soldado, Eljif Elmas."