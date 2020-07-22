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Fenerbahçe'de Çaykur Rizespor mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in son haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in son haftasında cumartesi günü Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.


Sarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

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