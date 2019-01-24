Fenerbahçe'de ceza nedeniyle tribünler boş kaldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı. Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.