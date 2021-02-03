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Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları başladı

Süper Lig’de evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Süper Lig'de evinde Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Cumartesi günü evinde Galatasaray ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başlarken, Gökhan Gönül ve Sinan Gümüş de takımla birlikte çalıştı.


Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 11.30'da başladı. A.Hatayspor karşısında maça ilk 11'de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Dar alanda yapılan çift kale maçın ardından idman bireysel çalışmalarla noktalandı.


Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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