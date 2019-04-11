Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında sahasında oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan sakatlık önleyici egzersizlerle başladı. Ardından sahaya çıkan futbolcular, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdürdükleri antrenmanda 3 gruba ayrılarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Galatasaray maçı hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.