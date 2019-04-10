İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Fenerbahçe'de derbi mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 28.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü Ülker Stadyumu'nda Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.


Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de başladı. Futbolcular, antrenmanın ilk bölümünde sakatlık önleyici egzersiz çalışması yaptı. İkinci bölümdeyse sahada, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. U21 takımının da katılımıyla dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.


Sarı-lacivertliler, derbi hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.